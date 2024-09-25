Париж возглавил рейтинг городов с лучшими закатами, опередив Дубай и Лос-Анджелес

Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанская компания Heepsy, специализирующаяся на маркетинге в социальных сетях, провела исследование и составила рейтинг городов, наиболее привлекательных для любования закатами. В основе анализа лежали такие показатели, как популярность локаций в социальных сетях, количество солнечных часов в году и чистота воздуха. По результатам исследования, лучшим местом для наблюдения за закатами стал Париж, который набрал максимальные 100 баллов. Второе место занял Дубай с результатом 98,6 балла, а третье — Лос-Анджелес.

Фото: flickr.com by Henrique Ferreira, CC BY 2.0

Барселона и Сан-Франциско заняли четвёртое и пятое места соответственно, что подтверждает их привлекательность не только для туристов, но и для любителей живописных закатов. Помимо этих городов, в рейтинг также вошли Канны, Мадрид, Стамбул и Гонолулу, столица Гавайских островов. Исследование подчёркивает важность эстетики и экологичности мест, где люди могут наслаждаться природными красотами, сообщает Forbes.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.



Закáт — 1. Заход за линию горизонта (солнца, небесного светила); время такого захода. 2. Освещение неба над горизонтом при заходе солнца.

