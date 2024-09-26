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Эксперты рассказали: 5 озёр для медитативных путешествий по России

Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
1:49
Туризм

Вода всегда успокаивала и вдохновляла. Эксперты рассказали про пять самых красивых и необычных российских озер, которые стоит посетить в поисках душевного равновесия, сообщает "Новости Туризма".

Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Кезеной-Ам

  • Самое большое озеро на Северном Кавказе с бирюзово-зелёной водой в солнечную погоду и мрачной красотой в пасмурную.
  • Охраняется государством как объект природного наследия.
  • Чистый воздух и вода благотворно влияют на здоровье.

Озеро лотосов

  • В августе здесь расцветают редкие для Волгоградской области лотосы.
  • Миниатюрный оазис среди степей, где растут камыш, папоротники и другие растения.
  • Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться цветущими лотосами.

Эльтон

  • Самое крупное солёное озеро в Европе с золотисто-розовой водой.
  • В мае вода контрастирует с зеленью степи, создавая невероятный пейзаж.
  • На берегах озера расположены санатории, предлагающие лечение нервных и опорно-двигательных заболеваний.

Ладожское озеро

  • Заповедник "Ладожские шхеры" предлагает тишину, покой и отличную рыбалку.
  • В апреле можно увидеть ледоход и ладожских нерп.
  • Добраться до озера можно на самолёте или поезде до Санкт-Петербурга, а затем на машине.

Байкал

  • Известно своим голубым льдом зимой и возможностью купаться, ловить рыбу и собирать ягоды летом.
  • Считается местом силы, где можно отдохнуть и успокоиться.
  • Для посещения доступны мыс Хобой, гора Жима и остров Огой с буддистской ступой.
  • Добраться до Байкала можно на самолете до Иркутска, а затем на машине.

Уточнения

Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.

Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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