Эксперты рассказали: 5 озёр для медитативных путешествий по России

Отдохните душой: 5 красивых и необычных озёр России

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вода всегда успокаивала и вдохновляла. Эксперты рассказали про пять самых красивых и необычных российских озер, которые стоит посетить в поисках душевного равновесия, сообщает "Новости Туризма".

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Кезеной-Ам

Самое большое озеро на Северном Кавказе с бирюзово-зелёной водой в солнечную погоду и мрачной красотой в пасмурную.

Охраняется государством как объект природного наследия.

Чистый воздух и вода благотворно влияют на здоровье.

Озеро лотосов

В августе здесь расцветают редкие для Волгоградской области лотосы.

Миниатюрный оазис среди степей, где растут камыш, папоротники и другие растения.

Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться цветущими лотосами.

Эльтон

Самое крупное солёное озеро в Европе с золотисто-розовой водой.

В мае вода контрастирует с зеленью степи, создавая невероятный пейзаж.

На берегах озера расположены санатории, предлагающие лечение нервных и опорно-двигательных заболеваний.

Ладожское озеро

Заповедник "Ладожские шхеры" предлагает тишину, покой и отличную рыбалку.

В апреле можно увидеть ледоход и ладожских нерп.

Добраться до озера можно на самолёте или поезде до Санкт-Петербурга, а затем на машине.

Байкал

Известно своим голубым льдом зимой и возможностью купаться, ловить рыбу и собирать ягоды летом.

Считается местом силы, где можно отдохнуть и успокоиться.

Для посещения доступны мыс Хобой, гора Жима и остров Огой с буддистской ступой.

Добраться до Байкала можно на самолете до Иркутска, а затем на машине.

Уточнения

Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.



Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

