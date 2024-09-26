Эксперты рассказали: 5 озёр для медитативных путешествий по России

Вода всегда успокаивала и вдохновляла. Эксперты рассказали про пять самых красивых и необычных российских озер, которые стоит посетить в поисках душевного равновесия, сообщает "Новости Туризма".
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Кезеной-Ам
Самое большое озеро на Северном Кавказе с бирюзово-зелёной водой в солнечную погоду и мрачной красотой в пасмурную.
Охраняется государством как объект природного наследия.
Чистый воздух и вода благотворно влияют на здоровье.
Озеро лотосов
В августе здесь расцветают редкие для Волгоградской области лотосы.
Миниатюрный оазис среди степей, где растут камыш, папоротники и другие растения.
Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться цветущими лотосами.
Эльтон
Самое крупное солёное озеро в Европе с золотисто-розовой водой.
В мае вода контрастирует с зеленью степи, создавая невероятный пейзаж.
На берегах озера расположены санатории, предлагающие лечение нервных и опорно-двигательных заболеваний.
Ладожское озеро
Заповедник "Ладожские шхеры" предлагает тишину, покой и отличную рыбалку.
В апреле можно увидеть ледоход и ладожских нерп.
Добраться до озера можно на самолёте или поезде до Санкт-Петербурга, а затем на машине.
Байкал
Известно своим голубым льдом зимой и возможностью купаться, ловить рыбу и собирать ягоды летом.
Считается местом силы, где можно отдохнуть и успокоиться.
Для посещения доступны мыс Хобой, гора Жима и остров Огой с буддистской ступой.
Добраться до Байкала можно на самолете до Иркутска, а затем на машине.
Уточнения
Оа́зис (устар. оаз) — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма.
Медита́ция — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.