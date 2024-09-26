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Были названы пять причин посетить Узбекистан

Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия
1:44
Туризм

Узбекистан — это настоящий восточный рай, привлекающий все больше российских туристов, сообщает "Известия". Почему эта страна так популярна?

Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0

Удобства:

  • Для посещения Узбекистана россиянам не нужна виза.
  • Местные жители хорошо владеют русским языком.
  • Доехать до самых популярных городов — Бухары, Самарканда и Ташкента — можно прямыми рейсами из многих российских городов.

Разнообразие предложений:

  • Туристическая отрасль Узбекистана стремительно развивается, предлагая отели, рестораны и развлечения на любой вкус и кошелек.
  • Можно найти как бюджетные варианты, так и роскошные путешествия.

Красота и познавательность:

  • Узбекистан поражает своей архитектурой и богатой историей, насчитывающей почти 3000 лет.
  • Многие исторические кварталы сохранились в неизменном виде, а некоторые объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Узбекистан идеально подходит для семейного отдыха: прогулки по старинным улицам и экскурсии интересны как взрослым, так и детям.

Вкусная еда:

  • Узбекская кухня — это национальное достояние.
  • Многие блюда, такие как плов, самса, рыбные блюда, подаются в специализированных заведениях.
  • В крупных городах открываются рестораны с европейской, грузинской и другими кухнями.

Разнообразие:

  • В Узбекистане можно найти уникальные варианты отдыха: проживание в юртах или дворцах, посещение мастерских, горные ущелья, озера, пустыни, горнолыжный курорт.

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.

Архитекту́ра или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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