Были названы пять причин посетить Узбекистан

Узбекистан — это настоящий восточный рай, привлекающий все больше российских туристов, сообщает "Известия". Почему эта страна так популярна?
Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0
Удобства:
Для посещения Узбекистана россиянам не нужна виза.
Местные жители хорошо владеют русским языком.
Доехать до самых популярных городов — Бухары, Самарканда и Ташкента — можно прямыми рейсами из многих российских городов.
Разнообразие предложений:
Туристическая отрасль Узбекистана стремительно развивается, предлагая отели, рестораны и развлечения на любой вкус и кошелек.
Можно найти как бюджетные варианты, так и роскошные путешествия.
Красота и познавательность:
Узбекистан поражает своей архитектурой и богатой историей, насчитывающей почти 3000 лет.
Многие исторические кварталы сохранились в неизменном виде, а некоторые объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узбекистан идеально подходит для семейного отдыха: прогулки по старинным улицам и экскурсии интересны как взрослым, так и детям.
Вкусная еда:
Узбекская кухня — это национальное достояние.
Многие блюда, такие как плов, самса, рыбные блюда, подаются в специализированных заведениях.
В крупных городах открываются рестораны с европейской, грузинской и другими кухнями.
Разнообразие:
В Узбекистане можно найти уникальные варианты отдыха: проживание в юртах или дворцах, посещение мастерских, горные ущелья, озера, пустыни, горнолыжный курорт.
Уточнения
Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.
Архитекту́ра илиЗо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.