Были названы пять причин посетить Узбекистан

Узбекистан привлекает российских туристов: 5 причин для путешествия

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Узбекистан — это настоящий восточный рай, привлекающий все больше российских туристов, сообщает "Известия". Почему эта страна так популярна?

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0

Удобства:

Для посещения Узбекистана россиянам не нужна виза.

Местные жители хорошо владеют русским языком.

Доехать до самых популярных городов — Бухары, Самарканда и Ташкента — можно прямыми рейсами из многих российских городов.

Разнообразие предложений:

Туристическая отрасль Узбекистана стремительно развивается, предлагая отели, рестораны и развлечения на любой вкус и кошелек.

Можно найти как бюджетные варианты, так и роскошные путешествия.

Красота и познавательность:

Узбекистан поражает своей архитектурой и богатой историей, насчитывающей почти 3000 лет.

Многие исторические кварталы сохранились в неизменном виде, а некоторые объекты включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узбекистан идеально подходит для семейного отдыха: прогулки по старинным улицам и экскурсии интересны как взрослым, так и детям.

Вкусная еда:

Узбекская кухня — это национальное достояние.

Многие блюда, такие как плов, самса, рыбные блюда, подаются в специализированных заведениях.

В крупных городах открываются рестораны с европейской, грузинской и другими кухнями.

Разнообразие:

В Узбекистане можно найти уникальные варианты отдыха: проживание в юртах или дворцах, посещение мастерских, горные ущелья, озера, пустыни, горнолыжный курорт.

Уточнения

Самса́ или само́са — блюдо, схожее с пирожком, произвольной (квадратной, треугольной или чаще всего округлой) формы с начинкой.



Архитекту́ра или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

