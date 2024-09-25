Россия выделяет 11 миллиардов рублей на защиту аэропортов от дронов

Россия выделяет 11 миллиардов рублей на защиту российских аэропортов от атак беспилотников, сообщает "Ведомости".
К 2028 году антидроновые системы появятся в 31 крупном аэропорту страны, включая 20 объектов, находящихся в федеральной собственности, и 11 — в частной.
Уже в 2025 году начнется оснащение одного аэропорта, а в 2026 году — еще десяти. Конкретные объекты, которые первыми получат новое оборудование, не уточняются.
Ранее, 22 сентября, пилоты самолета авиакомпании Red Wings заметили в небе неизвестный беспилотный летательный аппарат во время рейса из Тбилиси в Москву.
Туристический сезон 2024 года в Болгарии стал одним из худших за последнее время, что связано с отсутствием российских туристов.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone "трутень") — воздушное судно без экипажа на его борту.
Авиакомпания или авиационная компания (также авиапредприятие транспортное или авиатранспортное предприятие), — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.