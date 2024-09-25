Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян, введя новые требования к пакету документов, сообщает "Лента".

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Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, где будет указана их деятельность за последние десять лет. Справка должна быть заверена электронной подписью.

Работающие россияне обязаны предоставить справку с места работы, в которой указывается должность, период работы, заработная плата и доход за последние шесть месяцев. Справка должна быть не старше месяца.

Безработные кандидаты должны представить документ о наличии имущества, а также копию трудовой книжки за последние три года.

Новые правила вступят в силу 30 сентября.

Уточнения

Трудова́я кни́жка — официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина.



Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.



