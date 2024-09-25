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Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян
0:49
Туризм

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян, введя новые требования к пакету документов, сообщает "Лента".

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, где будет указана их деятельность за последние десять лет. Справка должна быть заверена электронной подписью.

Работающие россияне обязаны предоставить справку с места работы, в которой указывается должность, период работы, заработная плата и доход за последние шесть месяцев. Справка должна быть не старше месяца.

Безработные кандидаты должны представить документ о наличии имущества, а также копию трудовой книжки за последние три года.

Новые правила вступят в силу 30 сентября.

Уточнения

Трудова́я кни́жка — официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина.

Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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