Европейская страна выдвинула новые требования к желающим получить шенген россиянам

Болгария ужесточила правила получения шенгенской визы для россиян, введя новые требования к пакету документов, сообщает "Лента".
Теперь пенсионерам необходимо предоставить справку из Социального фонда России, где будет указана их деятельность за последние десять лет. Справка должна быть заверена электронной подписью.
Работающие россияне обязаны предоставить справку с места работы, в которой указывается должность, период работы, заработная плата и доход за последние шесть месяцев. Справка должна быть не старше месяца.
Безработные кандидаты должны представить документ о наличии имущества, а также копию трудовой книжки за последние три года.
Новые правила вступят в силу 30 сентября.
Трудова́я кни́жка — официальный персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина.
Иму́щество — совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.
Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.