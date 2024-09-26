Michelin впервые назвал лучшие отели Таиланда: список удивил

Восемь отелей Таиланда получили высшую награду от Michelin

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Michelin впервые опубликовал список лучших отелей Таиланда, отметив восемь гостиниц высшей наградой — тремя ключами, которые являются аналогом звёзд для ресторанов, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Эти ключи присуждены объектам по всей стране, от Бангкока до Сураттани, где находится Samujana Villas, которые появятся в третьем сезоне популярного сериала "Белый лотос". Всего Michelin отметил 58 отелей, из которых 19 получили два ключа, а 31 — один.

Основные критерии, по которым оцениваются отели, включают архитектуру и дизайн, сервис, уникальность, соотношение цены и качества, а также вклад в развитие местности. Среди победителей — Four Seasons Resort Chiang Mai и Mandarin Oriental Bangkok, который также вошёл в топ-список лучших отелей мира. Несмотря на успех, отель Capella Bangkok, возглавивший список лучших отелей мира по версии World's 50 Best, получил только два ключа от Michelin.

Отели, такие как Samujana Villas, становятся ещё более привлекательными благодаря участию в популярных шоу, что повышает интерес к гостиничному сектору.

В целом туристический поток в Таиланд стремительно растёт: с начала года страну посетили 25 миллионов человек, что на 31% больше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что число туристов к концу года достигнет 36,7 миллионов, что принесет экономике около 60 миллиардов долларов дохода.

Уточнения

Крáсный гид «Мишле́н» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Крáсный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

