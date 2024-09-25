Число бизнес-туристов растёт на Сахалине и Курильских островах

Сахалин может стать центром делового туризма

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Сахалине и Курильских островах растёт число бизнес-путешественников со всей России. Летние месяцы показали рекордную активность со стороны делового туризма.

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По словам экспертов, это результат системной и масштабной работы областного правительства, которая направлена на развитие туристической сферы в островном регионе. Сведения также подтверждают данные одного из федеральных сервисов по бронированию гостиниц. Согласно им, на Сахалине заполнено 80% объектов размещения, а на Курильских островах — 95%.

Кроме того, Южно-Сахалинск оказался на 2-й строчке рейтинга по увеличению числа бизнес-туристов. Административный центр области уступил только курортному городу Сочи, пишет vostokmedia.com.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии.



Кури́льские острова́ — цепь островов вулканического происхождения между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана чуть выпуклой в сторону океана дугой.

