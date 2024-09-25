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Зимбабве может отменить визы для российских туристов

Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
1:01
Туризм

Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре. Сейчас проект соглашения находится на рассмотрении у африканского государства.

Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим осенью
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

По словам главы российской дипмиссии в Хараре Николая Красильникова, заключение договорённости между странами будет способствовать увеличению турпотока.

"Заключение договорённости о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Ведём дело к подписанию документа на полях пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5–7 ноября", — заявил он.

Николай Красильников добавил, что Зимбабве обладает большим туристическим потенциалом благодаря местным природным достопримечательностям, пишут Известия.

Уточнения

Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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