Зимбабве может отменить визы для российских туристов

Россия и Зимбабве могут ввести безвизовый режим в ноябре. Сейчас проект соглашения находится на рассмотрении у африканского государства.
По словам главы российской дипмиссии в Хараре Николая Красильникова, заключение договорённости между странами будет способствовать увеличению турпотока.
"Заключение договорённости о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны. Ведём дело к подписанию документа на полях пятого заседания двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству в Москве 5–7 ноября", — заявил он.
Николай Красильников добавил, что Зимбабве обладает большим туристическим потенциалом благодаря местным природным достопримечательностям, пишут Известия.
Зимба́бве — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо.
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