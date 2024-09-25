Туристу не разрешили вылететь в Дубай из-за ошибки в паспорте: суд потребовал от МВД компенсировать стоимость билетов и расходы на такси

Турист из Челябинска, собираясь в Дубай с женой, не смог улететь из-за ошибки в загранпаспорте. В день вылета на границе выяснилось, что в графе "Пол" вместо буквы "М" был поставлен знак равенства, что сделало документ недействительным. Вследствие этого супруги были вынуждены отказаться от поездки.
Более того, мужчине, который является инвалидом третьей группы, стало плохо прямо в аэропорту, и пришлось вызвать скорую помощь. Туристу пришлось срочно оформлять новый паспорт и приобретать дополнительные билеты.
В суде мужчина потребовал от МВД возмещения стоимости билетов, расходов на такси и компенсации морального ущерба. Ответчик, представитель МВД, объяснил ошибку техническим сбоем и отметил, что жена могла улететь одна, так как её паспорт был в порядке. Тем не менее, суд поддержал истца, постановив взыскать с МВД убытки в размере 76 тысяч рублей, 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и судебные расходы.
Как отметил юрист Игорь Косицын, ошибки в загранпаспортах стали происходить чаще, как и замечать их на границе при выезде: графы с полом иногда остаются пустыми, или вместо буквы появляются различные символы, сообщает TourDom.
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