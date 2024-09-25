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Туристу не разрешили вылететь в Дубай из-за ошибки в паспорте: суд потребовал от МВД компенсировать стоимость билетов и расходы на такси

Туристу отказали в вылете в Дубай из-за ошибки в графе "Пол" в загранпаспорте
1:24
Туризм

Турист из Челябинска, собираясь в Дубай с женой, не смог улететь из-за ошибки в загранпаспорте. В день вылета на границе выяснилось, что в графе "Пол" вместо буквы "М" был поставлен знак равенства, что сделало документ недействительным. Вследствие этого супруги были вынуждены отказаться от поездки.

Туристу отказали в вылете в Дубай из-за ошибки в графе "Пол" в загранпаспорте
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Более того, мужчине, который является инвалидом третьей группы, стало плохо прямо в аэропорту, и пришлось вызвать скорую помощь. Туристу пришлось срочно оформлять новый паспорт и приобретать дополнительные билеты.

В суде мужчина потребовал от МВД возмещения стоимости билетов, расходов на такси и компенсации морального ущерба. Ответчик, представитель МВД, объяснил ошибку техническим сбоем и отметил, что жена могла улететь одна, так как её паспорт был в порядке. Тем не менее, суд поддержал истца, постановив взыскать с МВД убытки в размере 76 тысяч рублей, 7 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и судебные расходы.

Как отметил юрист Игорь Косицын, ошибки в загранпаспортах стали происходить чаще, как и замечать их на границе при выезде: графы с полом иногда остаются пустыми, или вместо буквы появляются различные символы, сообщает TourDom.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти. 

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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