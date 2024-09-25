Водный кризис на греческих островах: как засуха и энергетический дефицит грозят остановить туристическую отрасль

Туризм в Греции может оказаться под угрозой из-за дефицита воды, особенно в популярных курортных зонах.
Проблема становится всё более актуальной на фоне изменения климата, который ухудшает ситуацию с водными ресурсами. На островах, зависящих от туризма, таких как Сифнос, уже начались конфликты между местными жителями и туристами за доступ к воде. Засуха и рекордные температуры приводят к поломкам опреснительных установок, которые снабжают курорты и местные поселения водой.
Недавно на Сифносе из-за поломки одного из агрегатов, дома и гостиницы оставались без воды на протяжении десяти дней, несмотря на огромный туристический поток — около 100 000 человек этим летом. Власти Греции медлят с введением строгих ограничений для отелей и ресторанов, опасаясь потери доходов от туризма.
Ситуацию осложняют не только климатические, но и энергетические проблемы, которые коснулись всей Европы. Опреснительные установки требуют электричества, которое всё труднее обеспечить, особенно на фоне общеевропейского энергетического кризиса.
В таких условиях правительство сталкивается с дилеммой: либо вводить строгие ограничения, либо рисковать туристическим бизнесом, который может превратиться в "зону ресурсного конфликта".
Эксперты настаивают на необходимости улучшения управления водными ресурсами, продвижении технологий многократного использования воды и совместных усилий для устойчивого развития туризма. Если ситуация не изменится, островам грозит нехватка воды не только для туристов, но и для самих местных жителей.
Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.
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