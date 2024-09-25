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Специалист объяснил, благодаря чему круизный туризм в России стремительно набирает популярность

Эксперт рассказал, что способствует развитию круизного туризма
1:17
Туризм

Границы круизного сезона постепенно расширяются, чему способствуют благоприятные погодные условия, рассказал директор компании «Круиз» Алексей Растегаев.

Эксперт рассказал, что способствует развитию круизного туризма
Фото: fleetphoto.ru by alexleo, CC BY 4.0

В последние годы многие операторы начали увеличивать продолжительность сезона: стартовать весной и завершать маршруты лишь к началу ноября. Как отметил Растегаев, перевозки в весенний период этого года выросли на 20% по сравнению с прошлым. По прогнозам, осень также принесёт позитивные результаты. 

Менеджер компании также отметил рост интереса к круизному туризму, особенно это видно по количеству ранних бронирований на 2025 год. Некоторые операторы зафиксировали увеличение продаж на 15% по речным маршрутам в европейской части России, а в Сибири – на 10-12%. 

Средняя стоимость туров также разнообразна: эконом-класс на круизных судах начинается от 6 тысяч рублей за день, а на более комфортных теплоходах цены варьируются от 10 до 15 тысяч рублей. При этом на рынке присутствуют и более высокие предложения, доходящие до 25 тысяч рублей за день путешествия.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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