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Турагент раскрыла, почему выбор отеля в туристической зоне важен для безопасного отпуска в Турции

Эксперт рассказала, как избежать опасностей на отдыхе в Турции
0:50
Туризм

Турагент Наталия Ансталь рассказала о важности выбора туристических районов для безопасного отдыха в Турции.

Эксперт рассказала, как избежать опасностей на отдыхе в Турции
Фото: panoramio.com by geoka.ru, CC BY 3.0

По её словам, туристы должны обращать внимание на расположение отелей, отдавая предпочтение гостиницам, которые находятся в специально оборудованных для путешественников зонах с развитой инфраструктурой. Это поможет снизить вероятность попадания в неприятные ситуации.

Ансталь подчеркнула, что независимо от того, отправляются ли туристы на популярные курорты, такие как Кемер или Бодрум, либо в крупные города, например, Стамбул, важно выбирать отели, расположенные как можно ближе к туристическим кварталам. В таких местах есть всё необходимое для комфортного отдыха — от магазинов и кафе до безопасных прогулочных зон, сообщает NEWS.ru. 

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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