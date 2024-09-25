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Аналитики выяснили ключевые факторы, которые важны россиянам при выборе гостиниц и отелей

Роскачество выяснило, какие гостиницы выбирают российские туристы
1:55
Туризм

Аналитики Центра изучения потребительского поведения Роскачества провели исследование, в ходе которого выяснили, что российские туристы чаще всего предпочитают размещение в гостиницах и отелях — этот вариант выбирают 52% опрошенных. На втором месте находятся гостевые дома, которые привлекают 17% путешественников. Остальные респонденты выбирают хостелы, мотели и капсульные отели (10%), санатории, пансионаты и дома отдыха (11%), апартаменты и апарт-отели (5%) и кемпинги или базы отдыха (3%).

Роскачество выяснило, какие гостиницы выбирают российские туристы
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, CC BY-SA 3.0

Эксперты также выяснили, что при выборе гостиницы для 52% путешественников важным критерием является наличие бесплатного интернета. Кроме того, значимыми факторами стали ресторан или кафе на территории (37%), бассейн (33%), парковка (28%) и близость к пляжу (27%). При выборе номера россияне предпочитают те, где есть ванная комната (66%), холодильник (65%), телевизор (62%), кондиционер (53%) и чайник (52%).

Среди видов питания наиболее популярным оказался вариант "только завтрак" — его выбирают 26% респондентов. Вслед за ним идут форматы "без питания" (22%) и "всё включено" (17%). Дополнительно, для 31% путешественников важна семейная ориентированность отеля, 17% обращают внимание на наличие зоны для курения, 7% — на возможность размещения с питомцами, а 5% — на условия для людей с ограниченными возможностями. Также 9% участников опроса доверяют сетевым гостиницам больше, чем независимым.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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