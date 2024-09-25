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Герман Греф продемонстрировал ролик о новом горнолыжном курорте на Алтае

Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России
1:02
Туризм

Председатель правления Сбербанка Герман Греф показал видеоролик про новый горнолыжный курорт на Алтае во время встречи с Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство ТАСС.

Герман Греф показал Владимиру Путину видео о новом горнолыжном курорте России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Герман Греф открыл ролик на планшете, провода от которого были подключены к телевизору. В видео продемонстрировали инфраструктуру и природные окрестности курорта. По словам главы Сбербанка, там планируется создать примерно 200 километров лыжных трасс. При этом 40 из них уже открыли. 

Кроме того, в видео показали всесезонный парк развлечений, аэропорт, строительство которого планируется начать в конце 2024 года, а также проектируемый на курорте отель. По его крыше можно будет спускаться на лыжах. 

После просмотра ролика президент России поблагодарил Германа Грефа за проделанную работу.

Ранее Pravda.Ru писала, что 3 горных курорта Сочи запустили акции на ски-пассы и проживание.

Уточнения

Респу́блика Алта́й — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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