Герман Греф продемонстрировал ролик о новом горнолыжном курорте на Алтае

Председатель правления Сбербанка Герман Греф показал видеоролик про новый горнолыжный курорт на Алтае во время встречи с Владимиром Путиным. Об этом пишет агентство ТАСС.
Герман Греф открыл ролик на планшете, провода от которого были подключены к телевизору. В видео продемонстрировали инфраструктуру и природные окрестности курорта. По словам главы Сбербанка, там планируется создать примерно 200 километров лыжных трасс. При этом 40 из них уже открыли.
Кроме того, в видео показали всесезонный парк развлечений, аэропорт, строительство которого планируется начать в конце 2024 года, а также проектируемый на курорте отель. По его крыше можно будет спускаться на лыжах.
После просмотра ролика президент России поблагодарил Германа Грефа за проделанную работу.
Ранее Pravda.Ru писала, что 3 горных курорта Сочи запустили акции на ски-пассы и проживание.
Респу́блика Алта́й — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.
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