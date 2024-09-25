Российский путешественник встретил амурского тигра во время конной экспедиции

Путешественник и писатель Фёдор Конюхов сообщил, что встретил амурского тигра во время конной экспедиции в Приморье по следам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева.
Фёдор Конюхов опубликовал видеоролик в своём Telegram-канале. На нём виден амурский тигр в ночном лесу.
"Нашли в лесу такую красивую кошку", — сообщил путешественник.
Экспедиция стартовала 18 сентября. Известно, что маршрут составит более 500 километров. Он пройдёт через горный хребет Сихотэ-Алинь, прибрежные районы Японского моря с финальной точкой в месте встречи Владимира Арсеньева и охотника Дерсу Узала в посёлке Кавалерово.
Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.
Аму́рский тигр — популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, населяющей Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай. Занесён в Красную книгу Российской Федерации.
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