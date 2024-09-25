Туристка покрылась сыпью на Бали и призналась, что это хуже, чем роды

Австралийская радиоведущая описала свою болезнь на Бали фразой "хуже, чем роды"

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралийская радиоведущая Джоди Одди отправилась на отдых на Бали, но её отпуск омрачила болезнь, сообщает "Лента". Туристка описала свой опыт следующей фразой: "хуже, чем роды".

Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, CC BY-SA 3.0

Сначала Одди наслаждалась отдыхом на курорте, но затем заболела опоясывающим лишаем. Она покрылась красной сыпью, а боль была настолько сильной, что ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи сразу по прилёте.

В социальных сетях Одди поделилась своей историей. Многие пользователи поддержали её в комментариях.

Другая австралийская туристка, отдыхавшая на Бали, заразилась лихорадкой денге. Она почувствовала недомогание и стала кашлять кровью.

Уточнения

Сыпь — патологические элементы на коже и слизистых оболочках, отличающиеся от нормальной кожи (слизистой оболочки) цветом, текстурой, внешним видом и многим другим.



Опоясывающий герпес (лат. herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.

