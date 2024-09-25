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Туристка покрылась сыпью на Бали и призналась, что это хуже, чем роды

Австралийская радиоведущая описала свою болезнь на Бали фразой "хуже, чем роды"
0:46
Туризм

Австралийская радиоведущая Джоди Одди отправилась на отдых на Бали, но её отпуск омрачила болезнь, сообщает "Лента". Туристка описала свой опыт следующей фразой: "хуже, чем роды".

Австралийская радиоведущая описала свою болезнь на Бали фразой "хуже, чем роды"
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, CC BY-SA 3.0

Сначала Одди наслаждалась отдыхом на курорте, но затем заболела опоясывающим лишаем. Она покрылась красной сыпью, а боль была настолько сильной, что ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи сразу по прилёте.

В социальных сетях Одди поделилась своей историей. Многие пользователи поддержали её в комментариях.

Другая австралийская туристка, отдыхавшая на Бали, заразилась лихорадкой денге. Она почувствовала недомогание и стала кашлять кровью.

Уточнения

Сыпь — патологические элементы на коже и слизистых оболочках, отличающиеся от нормальной кожи (слизистой оболочки) цветом, текстурой, внешним видом и многим другим.

Опоясывающий герпес (лат. herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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