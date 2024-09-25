Туристка покрылась сыпью на Бали и призналась, что это хуже, чем роды

Австралийская радиоведущая Джоди Одди отправилась на отдых на Бали, но её отпуск омрачила болезнь, сообщает "Лента". Туристка описала свой опыт следующей фразой: "хуже, чем роды".
Сначала Одди наслаждалась отдыхом на курорте, но затем заболела опоясывающим лишаем. Она покрылась красной сыпью, а боль была настолько сильной, что ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи сразу по прилёте.
В социальных сетях Одди поделилась своей историей. Многие пользователи поддержали её в комментариях.
Другая австралийская туристка, отдыхавшая на Бали, заразилась лихорадкой денге. Она почувствовала недомогание и стала кашлять кровью.
Сыпь — патологические элементы на коже и слизистых оболочках, отличающиеся от нормальной кожи (слизистой оболочки) цветом, текстурой, внешним видом и многим другим.
Опоясывающий герпес (лат. herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом.
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