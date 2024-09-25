В системе бронирования авиабилетов "Леонардо" станет доступна оплата милями

"Ростех" запускает оплату милями в системе бронирования "Леонардо"

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Система бронирования "Леонардо", разработанная "Ростехом" и "Сирена-трэвел", в скором времени позволит оплачивать билеты милями, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В развиваемой компаниями "РТ-проектные технологии" (входит в Ростех) и "Сирена-трэвел" системе "Леонардо" станет доступна оплата милями. Новый сервис заработает в ближайшее время", — говорится в сообщении в пресс-службы госкорпорации "Ростех".

Клиенты смогут использовать накопленные мили как для полной, так и для частичной оплаты билетов.

"Леонардо" активно выходит на зарубежные рынки дружественных стран в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

До конца 2024 года планируется запустить систему "Леонардо" для авиакомпании Conviasa SA, крупнейшего перевозчика Венесуэлы.

Уточнения

Ми́ля (от лат. mille passus — тысяча двойных шагов римских солдат в полном облачении на марше) — путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме.



Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета.

