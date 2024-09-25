В системе бронирования авиабилетов "Леонардо" станет доступна оплата милями

Система бронирования "Леонардо", разработанная "Ростехом" и "Сирена-трэвел", в скором времени позволит оплачивать билеты милями, сообщает "Рамблер".
"В развиваемой компаниями "РТ-проектные технологии" (входит в Ростех) и "Сирена-трэвел" системе "Леонардо" станет доступна оплата милями. Новый сервис заработает в ближайшее время", — говорится в сообщении в пресс-службы госкорпорации "Ростех".
Клиенты смогут использовать накопленные мили как для полной, так и для частичной оплаты билетов.
"Леонардо" активно выходит на зарубежные рынки дружественных стран в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
До конца 2024 года планируется запустить систему "Леонардо" для авиакомпании Conviasa SA, крупнейшего перевозчика Венесуэлы.
Ми́ля (от лат. mille passus — тысяча двойных шагов римских солдат в полном облачении на марше) — путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме.
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