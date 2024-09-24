Блогер рассказала, сколько стоит отдых в Абхазии на двоих

Блогер с ником @viktoria.dbr_ в своем видео поделилась опытом путешествия в Абхазию и подробно рассказала о своих расходах на отдых для двоих, сообщает "Рамблер".
Пара добралась из Москвы до Адлера на автобусе, потратив 3933 рубля на человека. В Абхазии они остановились в отеле стоимостью 6000 рублей в сутки.
Питались путешественники преимущественно в местных ресторанах, где средний чек на двоих составлял 1000 рублей. Во время отдыха они посетили несколько достопримечательностей, включая дачу Сталина (50 рублей с человека) и Новоафонские пещеры (700 рублей на одного).
За семь дней путешествия общие расходы составили около 84 тысяч рублей на двоих, включая транспорт, проживание, питание и экскурсии.
Новоафо́нская пеще́ра (абх. Афон Ҿыцтәи аҳаԥы; груз. ახალი ათონის მღვიმე) — одна из крупнейших пещер в Абхазии, расположена на территории города Новый Афон, по которому и названа.
Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
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