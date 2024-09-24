В Астраханской области появились глэмпинги среди дикой природы

В Астраханской области можно отдохнуть в глэмпингах среди дикой природы

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Астраханская область стремится стать лидирующим туристическим регионом на Волге, сообщает "РГ.ру". В регионе активно развивается новый вид отдыха — глэмпинг.

Фото: mk-sakhalin by пресс-служба правительства Сахалинской области is licensed under Free More info

В прошлом году местные власти объявили о планах развивать инфраструктуру для комфортного отдыха на природе. В результате, появились новые глэмпинги, предлагающие комфортное проживание в окружении природных красот.

"Поляна" — один из первых глэмпингов, открытых в Астраханской области. В нём обустроены купольные шатры со всеми удобствами, здесь предлагают комфортный отдых круглый год.

"Баклушино" — еще один глэмпинг, открывшийся в этом году. В нём установлены модульные дома, рассчитанные на 50 человек, с отоплением, водоснабжением и электричеством. В будущем здесь планируется обустроить бассейн и банный комплекс.

В Астраханской области при поддержке государства также открываются крупные гостиничные комплексы, ориентированные на рыбаков-любителей. Вблизи села Жан-Аул открылся комплекс для круглогодичного приема почти 700 гостей, с фуд-кортом, зонами для барбекю, супермаркетом и мариной.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.





Ба́ня — помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских банях) или воды и пара (в русской и финской бане).

