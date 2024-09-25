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Россиянам с пятилетними паспортами рекомендовано отложить поездку в Японию из-за временного запрета на приём документов

Посольство Японии приостановило приём пятилетних паспортов россиян
Туризм

Посольство Японии в Москве временно приостанавливает приём пятилетних небиометрических загранпаспортов у россиян, начиная с 25 сентября по 10 октября. Причиной таких мер послужили технические сложности, о которых сообщила дипмиссия.

Посольство Японии приостановило приём пятилетних паспортов россиян
Фото: flickr.com by Dang Son

Несмотря на эти ограничения, россияне, обладающие 10-летними биометрическими загранпаспортами, могут без проблем подать документы на визы, как и раньше.

Посольство также напоминает, что срок рассмотрения визовых заявлений в Японию составляет в среднем 4-5 рабочих дней. Это важно учитывать владельцам пятилетних паспортов, поскольку им рекомендуется отложить поездку до окончания временного запрета.

Тем, кто уже планировал поездку в этот период, стоит подумать о смене паспорта или переносе визита в Японию на более поздние даты, чтобы избежать проблем с оформлением документов.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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