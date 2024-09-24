Россияне стали больше интересоваться яхтами: популярность туров выросла на 50%, несмотря на подорожание

У россиян значительно возрос интерес к парусному туризму

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году в России значительно увеличился интерес к яхтенному туризму, согласно данным ТАСС. За год популярность такого вида отдыха выросла на 50%. Внутренний туризм на яхтах также показал значительный прирост — на 30% по сравнению с прошлым годом, а зарубежные направления увеличили свою популярность на 20%.

Фото: commons.wikimedia.org by BavariaYachtbau, CC BY-SA 4.0

Наиболее востребованными российскими регионами для яхтенного туризма стали Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Московская область, Владивосток, Самара и Иркутск. Ладожское и Онежское озёра, Камчатка и Владивосток пополнили список новых популярных локаций для этого вида отдыха.

Несмотря на рост интереса, развитие яхтенного туризма сдерживается отсутствием инфраструктуры и высокими ценами. Стоимость яхтенных туров варьируется от 20 000 до 200 000 рублей, причём за 2024 год она выросла на 30%. Для многих туристов высокая цена остаётся главным препятствием к полноценному отдыху на яхте.

Уточнения

Я́хта в современном понимании — любое пассажирское судно, предназначенное для спортивных или туристических целей и отдыха.



Пáрусный тури́зм (я́хтинг, люби́тельское мореплáвание) в широком смысле — прогулки и плавания на парусниках ради отдыха, развлечения, укрепления здоровья, знакомства с природой и достопримечательностями, других познавательных или амбициозных целей.

