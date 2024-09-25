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За сутки в Среднем Урале турсбор составит порядка 100 рублей

В Свердловской области вводят налог с туристов за пребывание в регионе
1:01
Туризм

В Свердловской области с 2025 года будут снимать налог с туристов за пребывание в регионе, сообщает «Царьград».

В Свердловской области вводят налог с туристов за пребывание в регионе
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Так, на Среднем Урале с 1 января приезжие уже должны будут оплатить туристический налог. По словам председателя комитета по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма Елены Чечуновой, сумма сбора составит не менее 100 рублей в сутки.

Планка достаточно завышена, так как сегодня существует практика, когда берут за размещение одного проживающего 30-50 рублей в сутки, — пояснила Е. Чечунова.

Сообщается, что в Свердловской области данная сумма была выбрана с учётом того, что налоговая может повысить ставки туристического налога. Планируется, что в первый год ставка станет больше на 1%, а во второй на 2%. Предполагается, что максимальная сумма налога будет 5% от стоимости проживания.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Екатеринбург.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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