Россиянам порекомендовали лучшие осенние направления для школьных каникул: от Москвы до речных круизов

Россиянам назвали лучшие направления для отдыха на школьных каникулах

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Школьные каникулы, которые приходятся на период с конца октября по начало ноября, традиционно считаются "бархатным сезоном" для путешествий по России. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он отметил, что в этот период особенно популярны поездки в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург.

Фото: www.freepik.com

Также среди туристов востребованы короткие туры выходного дня в Казань, Нижний Новгород и небольшие города с богатой историей, например, Мышкин и Углич. Помимо этого, продолжаются речные круизы по Рыбинскому водохранилищу, что позволяет путешественникам насладиться природой и спокойствием осенних пейзажей.

Интересной особенностью этого года стало увеличение на 5% доли туристов, предпочитающих путешествовать по стране на собственном автомобиле. Это позволяет гибче планировать маршруты и сократить расходы на поездки.

Цены на отдых в межсезонье действительно ниже, чем в летний период, что делает такие поездки более доступными. Однако цены на проживание в отелях продолжают расти. Дмитрий Горин подчеркнул, что стоимость гостиниц увеличивается в среднем на 20-30% ежегодно, независимо от сезона, что связано с ростом инфляции, увеличением стоимости продуктов и энергоносителей, сообщает MIR24.TV.

Уточнения

Каникулы — определённый период времени, свободный от учёбы или основной деятельности (в том числе домашних заданий).



Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

