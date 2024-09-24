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Египет готовится открыть новый курорт с люксовыми отелями и перепрофилированным аэропортом

Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
1:06
Туризм

Египет объявил о создании нового роскошного курорта на побережье Красного моря, который сможет конкурировать с Шарм-эль-Шейхом по количеству премиальных отелей.

Египет строит новый курорт с люксовыми отелями на побережье Красного моря
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0

Точная дата открытия пока не известна, однако его расположение уже определено — курорт будет находиться на полуострове Рас-Банас, что на юге страны, в 146 километрах от популярного Марса-Алама. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), проект планируют развивать с привлечением саудовских инвестиций.

Новый курорт обещает стать привлекательным для туристов благодаря своему умеренному климату, который идеален для отдыха в любое время года. Рядом находится живописный национальный парк Вади-эль-Гемаль, который станет дополнительным бонусом, а также протяжённая береговая линия с прекрасными нетронутыми коралловыми рифами. Примечательно, что на полуострове находится военный аэропорт, который будет перепрофилирован в гражданский, что улучшит транспортную доступность для будущих гостей.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Кра́сное мо́ре — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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