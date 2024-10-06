Спрос на отдых в Крыму растёт, бархатный сезон на море

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Гостиницы, санатории, пансионаты и пляжи продолжают работать, а глубина бронирования достигает новогодних праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Специалисты прогнозируют, что в этом году количество туристов в Крыму может вырасти по сравнению с предыдущими сезонами.

"Продажи на осенний период превышают прошлогодние на 50%, а в некоторых сегментах — на 100%” — комментирует глава республики Сергей Аксенов.

В приоритете — оздоровительный, пешеходный и культурно-познавательный туризм.

Крым предлагает не только пляжный отдых, но и разнообразные экскурсии, гастрономические туры и культурные мероприятия, что делает его идеальным местом для любого типа отдыха.

Уточнения

Серге́й Вале́рьевич Аксёнов - Глава Республики Крым с 9 октября 2014

