Намибия, безвизовый отдых для российских туристов

Намибия — это страна на юге Африки, граничащая с Анголой и Замбией на севере, Ботсваной на востоке и Южноафриканской Республикой на юге. С запада ее омывают бурные воды Атлантического океана.
Намибия действительно удивительная страна. Ее разнообразные ландшафты, включая пустыню Намиб, удивительные природные парки, делают ее популярным направлением для туристов. Виндхук, столица, сочетает в себе колониальную архитектуру и современные комфортабельные отели. До Первой мировой войны Намибия была немецкой колонией, и до 1990 года немецкий был официальным языком страны, поэтому многие намибийцы хорошо его знают на ряду с английским. Местное время отстаёт от московского на час.
Какие документы нужны для въезда?
Для поездки в Намибию на срок до 90 дней виза не нужна. Для въезда потребуется:
Также рекомендуется оформить медицинскую страховку и сертификат о прививках.
Лучшее время для визита
С декабря по апрель в Намибии лето и сезон дождей, средняя температура колеблется от +28 до +38 °C. Зимой (с июня по август) температура достигает +15… +20 °C днём, а по ночам может опускаться до нуля, особенно в пустыне.
Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.