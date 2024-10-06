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Намибия, безвизовый отдых для российских туристов

1:41
Туризм

Намибия — это страна на юге Африки, граничащая с Анголой и Замбией на севере, Ботсваной на востоке и Южноафриканской Республикой на юге. С запада ее омывают бурные воды Атлантического океана.

Намибия, безвизовый отдых для российских туристов
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Намибия действительно удивительная страна. Ее разнообразные ландшафты, включая пустыню Намиб, удивительные природные парки, делают ее популярным направлением для туристов. Виндхук, столица, сочетает в себе колониальную архитектуру и современные комфортабельные отели. До Первой мировой войны Намибия была немецкой колонией, и до 1990 года немецкий был официальным языком страны, поэтому многие намибийцы хорошо его знают на ряду с английским. Местное время отстаёт от московского на час.

Какие документы нужны для въезда?

Для поездки в Намибию на срок до 90 дней виза не нужна. Для въезда потребуется:

  • Заграничный паспорт, действующий более шести месяцев с пустым разворотом;
  • Миграционная карточка на английском (выдается на паспортном контроле или в самолете);
  • Обратный билет.

Также рекомендуется оформить медицинскую страховку и сертификат о прививках.

Лучшее время для визита

С декабря по апрель в Намибии лето и сезон дождей, средняя температура колеблется от +28 до +38 °C. Зимой (с июня по август) температура достигает +15… +20 °C днём, а по ночам может опускаться до нуля, особенно в пустыне.

Уточнения

Ю́жная А́фрика — регион, занимающий южную часть Африканского континента. Часто северной границей Южной Африки считают реки Кунене и Замбези: это значит, что в регион входят все пять стран, относящихся к Южной Африке (по классификации ООН), а также Зимбабве и южная часть Мозамбика.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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