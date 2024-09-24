На побережье Байкала создадут центр отдыха и развлечений за 2,9 миллиарда рублей

На побережье озера Байкал планируется построить туристско-рекреационный кластер "Выдрино". Соответствующая информация опубликована на сайте Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
На реализацию проекта потребуется 2,9 миллиарда рублей. Предполагается, что "Выдрино" будет современным центром отдыха и развлечений. Его особенностью станет высокий уровень дизайна, экологическая направленность и акцент на спортивные активности.
Известно, что в рамках проекта создадут гостевые дома, СПА-центр с бассейном, визит-центр, ресторан с террасой, площадки для детей и занятий спортом, а также объекты яхтенной инфраструктуры. Туркластер сможет одновременно принять не менее 500 гостей.
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Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
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