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Стало известно, за какую сумму на Чёрном море можно будет отдохнуть в октябре

Стоимость отелей Черноморского побережья России и Абхазии снизится в октябре
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Туризм

Цены на отели Крыма, Кубани и Абхазии снизятся с начала октября. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

Стоимость отелей Черноморского побережья России и Абхазии снизится в октябре
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, CC BY-SA 2.0

Уточняется, что, несмотря на большой спрос, стоимость отелей на Черноморском побережье России и Абхазии в сентябре-октябре в среднем на 20-30% ниже, чем в летний период. Кроме того, с учётом скидок суммарное снижение цен по сравнению с высоким сезоном может достигать 65%. Отдохнуть в этот период на Чёрном море в отеле "всё включено" можно за 35 тысяч рублей за неделю на двоих.

Ранее Pravda.Ru писала, что на следующей неделе в Краснодарском крае ожидается пик бархатного сезона.

Уточнения

Чёрное мо́ре — внутреннее море бассейна Атлантического океана.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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