Башкортостан подписал соглашение для развития туризма и поддержки бизнеса с помощью технологий

Башкирия нацелена на увеличение туристического потока с помощью современных технологий

В Башкирии нацелены на рост числа туристов с помощью современных технологий. Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан подписало соглашение о сотрудничестве с компанией "Ай Си Эс Консалтинг" на выставке "Отдых Leisure — 2024" в Москве.

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В рамках данного соглашения партнеры планируют совместно разрабатывать инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализовывать проекты, касающиеся туристической инфраструктуры. Также в число мероприятий войдут семинары, конференции и круглые столы для местных предпринимателей.

Алексей Пастухов, генеральный директор "Ай Си Эс Консалтинг", отметил, что основная цель — создать предпринимательскую культуру и условия для быстрого развития внутреннего туризма, что повысит качество туристических услуг и сделает Башкортостан более привлекательным для путешественников из России и других стран.

Соглашение также акцентирует внимание на внедрении цифровых технологий в бизнес-процессы, что должно упростить работу местных компаний. Будет организована рабочая группа для мониторинга совместной деятельности и решения возникающих проблем.

По прогнозам, реализация проекта может увеличить туристический поток в регион на 20% уже через два года, сообщила министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Граничит с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой. Является частью одноимённой историко-географической области. Столица — город Уфа.

