Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные 5 продуктов, которые вызывают отёки
Постройневший певец Юлиан признался, что подсчитывает калории
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС
В Свердловской области запретили ловить сига, хариуса и рипуса
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
Как приготовить яичные маски для волос от жирности и ломкости
"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью
Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени

Башкортостан подписал соглашение для развития туризма и поддержки бизнеса с помощью технологий

Башкирия нацелена на увеличение туристического потока с помощью современных технологий
Туризм

В Башкирии нацелены на рост числа туристов с помощью современных технологий. Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан подписало соглашение о сотрудничестве с компанией "Ай Си Эс Консалтинг" на выставке "Отдых Leisure — 2024" в Москве.

Башкирия нацелена на увеличение туристического потока с помощью современных технологий
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Volna, CC BY-SA 4.0

В рамках данного соглашения партнеры планируют совместно разрабатывать инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, а также реализовывать проекты, касающиеся туристической инфраструктуры. Также в число мероприятий войдут семинары, конференции и круглые столы для местных предпринимателей.

Алексей Пастухов, генеральный директор "Ай Си Эс Консалтинг", отметил, что основная цель — создать предпринимательскую культуру и условия для быстрого развития внутреннего туризма, что повысит качество туристических услуг и сделает Башкортостан более привлекательным для путешественников из России и других стран.

Соглашение также акцентирует внимание на внедрении цифровых технологий в бизнес-процессы, что должно упростить работу местных компаний. Будет организована рабочая группа для мониторинга совместной деятельности и решения возникающих проблем.

По прогнозам, реализация проекта может увеличить туристический поток в регион на 20% уже через два года, сообщила министр предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Граничит с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой. Является частью одноимённой историко-географической области. Столица — город Уфа.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Почему ваши дворники скрипят и как это исправить
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Последние материалы
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС
В Свердловской области запретили ловить сига, хариуса и рипуса
Блогерша Оксана Самойлова призналась, что носит дешёвые вещи
Как приготовить яичные маски для волос от жирности и ломкости
"АиФ": Кристина Орбакайте продаёт квартиры в РФ за ненадобностью
Уход за розами осенью: основные шаги для сохранения растений
Эксперт Никонорова: лучшие методы посадки сирени
Травматолог связал болезненность суставов со скачками атмосферного давления
Как замороженные продукты сохраняют витамины
Башкирия нацелена на увеличение туристического потока с помощью современных технологий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.