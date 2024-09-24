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Временные ограничения на въезд для россиян в Японию: небиометрические паспорта

Япония временно ограничит въезд российских граждан с небиометрическими паспортами
1:22
Туризм

Япония временно ограничит въезд российских граждан с небиометрическими паспортами. По информации АТОР, ссылающегося на посольство Японии в Москве, с 28 сентября по 10 октября такие граждане не смогут подать на визу. Посольство также объявило, что в период с 25 сентября по 10 октября оно не будет принимать 5-летние паспорта без биометрии для оформления виз — данное решение обусловлено техническими причинами.

Япония временно ограничит въезд российских граждан с небиометрическими паспортами
Фото: flickr.com by Dang Son

Спрос на поездки в Японию возрастает в сезон моменди, когда наблюдаются "красные клены". Эта страна заняла третье место среди популярных направлений для россиян благодаря развитию авиасообщения и доступности виз, которые могут быть выданы всего за четыре рабочих дня.

Основное количество визитов происходит осенью и весной, во время школьных каникул с 28 октября по 4 ноября. Технические трудности могут быть решены, но для тех, кто планирует покупку билетов, такие ограничения могут заставить пересмотреть маршрут.

Япония испытывает пик туризма в сезоны момидзи и ханами. Прогнозы метеорологического агентства предсказывают появление первых кленовых листьев на 11 дней позже обычного.

Уточнения

Момидзигари (яп. 紅葉狩) или момидзи (яп. 紅葉) — это традиционное для Японии любование осенней сменой окраски листьев. В первую очередь, традиция связана с краснеющими листьями клёнов видов дланевидный и японский, но не ограничивается только ими. Момидзи является такой же важной и популярной традицией, как и любование цветущей сакурой: за это они поэтически названы пятым и шестым временами года. Момидзи является частью японской культуры и оказывает заметное влияние на туристическую индустрию.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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