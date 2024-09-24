Бали на грани кризиса из-за туристов: местные жители требуют защитить культуру и природу

Бали бьёт тревогу: местные жители устали от наплыва туристов

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы мечтают о райском отдыхе на Бали, но последние события заставляют задуматься о том, каково отношение местных жителей к приезжим.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Бали, который на протяжении десятилетий привлекал миллионы туристов, столкнулся с серьёзной проблемой. Местные жители всё чаще выражают недовольство резким увеличением потока туристов. За первое полугодие 2023 года количество путешественников возросло на 22%, что привело к обострению конфликтов между местными жителями и отдыхающими.

Среди главных причин недовольства — размывание культуры острова в угоду массовому туризму, рост преступности, увеличение пробок и неуважение к местным традициям. По словам главы Ассоциации по аренде вилл Кадека Адняны, жители обеспокоены тем, что уникальная культура Бали постепенно исчезает под влиянием иностранных гостей. Чтобы контролировать ситуацию, правительство провинции предложило ввести мораторий на строительство новых отелей, вилл и клубов в популярных туристических зонах.

Эта проблема характерна не только для Бали, но и для других популярных туристических направлений, таких как Испания, Португалия, Хорватия и Великобритания. Местные жители сталкиваются с перегрузкой инфраструктуры, ухудшением экологии и снижением уровня жизни. Например, жители Сплита в Хорватии жалуются на толпы туристов, шум и неуважительное поведение, которое разрушает их привычную жизнь, как сообщает издание Express.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии.



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

