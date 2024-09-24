Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась
Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский

Въездной туризм в Россию продолжает расти: лидируют путешественники из Китая и стран Ближнего Востока

Названы страны, откуда туристы чаще всего приезжают в Россию
Туризм

В последние месяцы Россия наблюдает заметное оживление туристического потока из-за рубежа, причём количество иностранных гостей постепенно увеличивается.

Названы страны, откуда туристы чаще всего приезжают в Россию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основной приток туристов идёт из Китая, о чём сообщили представители ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" в интервью для RT. Китайцы занимают первое место по числу посещений, что, по мнению экспертов, связано с рядом факторов, включая улучшение условий для въезда и упрощённую процедуру получения виз.

Однако не только Китай проявляет интерес к России как туристической дестинации. Значительный приток путешественников идёт также из стран Ближнего Востока, таких как Турция, ОАЭ, Иран, Индия и Саудовская Аравия. Все эти страны активно расширяют свои туристические связи с Россией, чему способствует облегчение визовых требований.

Эксперты подчёркивают, что положительные изменения в выдаче виз, особенно внедрение электронной визы, сыграли ключевую роль в стимулировании роста въездного туризма. Этот тренд начал набирать обороты ещё год назад, и с тех пор тенденция к увеличению туристического потока только усиливается.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе
Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.