Въездной туризм в Россию продолжает расти: лидируют путешественники из Китая и стран Ближнего Востока

Названы страны, откуда туристы чаще всего приезжают в Россию

В последние месяцы Россия наблюдает заметное оживление туристического потока из-за рубежа, причём количество иностранных гостей постепенно увеличивается.

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Основной приток туристов идёт из Китая, о чём сообщили представители ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" в интервью для RT. Китайцы занимают первое место по числу посещений, что, по мнению экспертов, связано с рядом факторов, включая улучшение условий для въезда и упрощённую процедуру получения виз.

Однако не только Китай проявляет интерес к России как туристической дестинации. Значительный приток путешественников идёт также из стран Ближнего Востока, таких как Турция, ОАЭ, Иран, Индия и Саудовская Аравия. Все эти страны активно расширяют свои туристические связи с Россией, чему способствует облегчение визовых требований.

Эксперты подчёркивают, что положительные изменения в выдаче виз, особенно внедрение электронной визы, сыграли ключевую роль в стимулировании роста въездного туризма. Этот тренд начал набирать обороты ещё год назад, и с тех пор тенденция к увеличению туристического потока только усиливается.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.



Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США.



Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

