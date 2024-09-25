Монголия — лучшее туристическое направление 2024 года: пейзажи, культура и советы

Монголия признана лучшим туристическим направлением 2024 года

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году Монголия была названа лучшим туристическим направлением. Как подчеркнул местный фотограф Ган-Улзий Гончиг в путеводителе Lonely Planet, эта страна может предложить уникальные пейзажи, сравнимые с Гавайями, Исландией и Канадой. Он обладает более 100 000 подписчиков в соцсетях и подтверждает свои слова профессиональными фотографиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, CC BY-SA 4.0

На одном из его снимков, сделанных на севере, изображен извивающийся водный поток, окруженный зелеными лугами и горами — это напоминает Канаду или Швейцарию. Кроме того, озеро Хубсугул с его глубокими синими водами и зелеными островами сравнимо с Гавайями, а песчаные дюны Южной Гоби представляют собой "аравийскую пустыню".

Ган-Улзий также предупреждает, что путешественникам следует быть осторожными в отдаленных районах и искать местного гида. Он выделяет важные культурные обычаи, например, как правильно входить в дом и обращаться с людьми, подчеркивая уважение к традициям. Экстремальные погодные условия Монголии — жаркое лето и холодная зима — могут стать испытанием для неподготовленных туристов.

Уточнения

Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 19 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни. Население Монголии составляет около трёх млн. человек; большинство населения (около 95 %) составляют халха-монголы. Это страна, имеющая наименьшую плотность населения в мире.

