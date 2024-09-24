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Шорты, иллюминаторы и кнопки: стюардесса рассказала, чего следует избегать во время перелёта

Опытная стюардесса раскрыла самые антисанитарные места в самолёте
1:11
Туризм

Опытная стюардесса поделилась важными рекомендациями о гигиене во время перелётов, которые заставляют по-новому взглянуть на привычные действия пассажиров.

Опытная стюардесса раскрыла самые антисанитарные места в самолёте
Фото: Openverse by markheseltine, CC BY 2.0

В своём видео на платформе TikTok она подчеркнула, что ношение шорт на борту самолёта может быть не самым лучшим выбором из-за недостаточной защиты от бактерий. Поверхности самолётов редко убираются тщательно, и тонкая ткань шорт не способна предотвратить контакт с микробами, в отличие от более плотной одежды, такой как брюки.

Особое внимание стюардесса обратила на иллюминаторы. Она напомнила пассажирам, что до них множество людей касались окон, не всегда заботясь о гигиене. Положить голову на такое окно может оказаться небезопасным шагом. В комментариях пользователи начали обсуждать, насколько привычные действия могут быть рискованными и чего следует избегать во время перелёта.

Также она дала ещё несколько советов: использовать салфетки при нажатии кнопки смыва в туалете, пить воду для предотвращения обезвоживания и обращаться за помощью к бортпроводникам, если что-то нужно.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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