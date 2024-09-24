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UN Tourism: международный туризм почти догнал показатели 2019 года, отставая лишь на 4%

Глобальный туризм практически достиг допандемийных показателей
1:14
Туризм

Международный туризм постепенно восстанавливается после пандемии, и по итогам января — июля 2024 года он оказался всего на 4% ниже уровня 2019 года, как показывают данные Организации ООН по туризму (UN Tourism). За этот период за границу выехали около 790 млн туристов, что на 11% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Глобальный туризм практически достиг допандемийных показателей
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Европейские и американские направления почти полностью восстановились: их показатели составляют 99% и 97% соответственно от уровня 2019 года. В то время как в Азии процесс идёт медленнее, а восстановление достигло лишь 82% от допандемического турпотока за первые семь месяцев.

Некоторые регионы даже превзошли допандемические показатели. В частности, страны Ближнего Востока зафиксировали рост международных прибытий на 26% по сравнению с 2019 годом, а в Африке число туристов за январь — июль увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом допандемического времени.

Уточнения

Пандеми́я (греч. πανδημία "весь народ") — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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