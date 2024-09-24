Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Добровинский нашёл для бизнесмена Абрамова команду из лондонских юристов
Западные спонсоры Киева переживают из-за растущей в ВСУ ненависти к режиму Зеленского
Неизвестные обстреляли ювелирный магазин Кёльна
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам

Британская стюардесса раскрыла, как время регистрации влияет на шанс получить бизнес-класс бесплатно

Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
1:27
Туризм

Британская стюардесса поделилась важными советами для тех, кто мечтает пересесть в бизнес-класс бесплатно. Она подчеркнула, что ключевым моментом для удачного повышения класса обслуживания является время обращения, и лучше всего делать это на этапе регистрации, а не в самолёте.

Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Пассажиры часто ошибочно полагают, что бортпроводники могут повлиять на их пересадку в более комфортные условия, но на самом деле все решения принимаются сотрудниками на стойке регистрации, которые имеют доступ к информации о свободных местах. В некоторых случаях они могут даже предложить скидку на улучшение класса, если возможность повысить пассажира бесплатно отсутствует, сообщает издание Express.

Коллеги из другой известной авиакомпании Virgin Atlantic согласны с этим мнением. Они добавили, что время играет важнейшую роль: чем раньше пассажир появляется на регистрации, тем выше его шансы на успех.

При этом одиночные пассажиры имеют больше шансов на повышение, чем путешествующие парами. Однако современные технологии, такие как приложения и программы лояльности, зачастую распределяют свободные места заранее.

Таким образом, только настойчивость и своевременность могут увеличить шансы на успешное повышение. Стюардесса напомнила важное правило: "Если не спросишь — точно не получишь".

Уточнения

Бизнес-класс в терминологии коммерческих авиаперевозок обозначает отличие от других классов путешествия в размещении в салоне самолёта, в качестве бортового питания, предоставляемых напитках, обслуживании в аэропорту и других услугах.

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии урана
Последние материалы
Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс
Дочь певицы Славы колола "Оземпик" ради похудения после родов
Замминистра иностранных дел РФ: пожелание Трейси непонятно кому адресовано
Росийские ученики устраивают нападения с оружием на своих одноклассников
Почему бензин АИ-100 не решит проблему загрязнений топливной системы
67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Эксперт Жгутова: запрет пропаганды чайлдфри поможет вернуть общество к традиционным нормам
В Одессе поймали группу, которая собиралась захватить власть в городе
Устроившего взрыв у воинской части в Екатеринбурге пока не задержали
Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.