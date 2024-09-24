Британская стюардесса раскрыла, как время регистрации влияет на шанс получить бизнес-класс бесплатно

Как и когда лучше всего просить повышение в бизнес-класс: советы стюардесс

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская стюардесса поделилась важными советами для тех, кто мечтает пересесть в бизнес-класс бесплатно. Она подчеркнула, что ключевым моментом для удачного повышения класса обслуживания является время обращения, и лучше всего делать это на этапе регистрации, а не в самолёте.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Пассажиры часто ошибочно полагают, что бортпроводники могут повлиять на их пересадку в более комфортные условия, но на самом деле все решения принимаются сотрудниками на стойке регистрации, которые имеют доступ к информации о свободных местах. В некоторых случаях они могут даже предложить скидку на улучшение класса, если возможность повысить пассажира бесплатно отсутствует, сообщает издание Express.

Коллеги из другой известной авиакомпании Virgin Atlantic согласны с этим мнением. Они добавили, что время играет важнейшую роль: чем раньше пассажир появляется на регистрации, тем выше его шансы на успех.

При этом одиночные пассажиры имеют больше шансов на повышение, чем путешествующие парами. Однако современные технологии, такие как приложения и программы лояльности, зачастую распределяют свободные места заранее.

Таким образом, только настойчивость и своевременность могут увеличить шансы на успешное повышение. Стюардесса напомнила важное правило: "Если не спросишь — точно не получишь".

Уточнения

Бизнес-класс в терминологии коммерческих авиаперевозок обозначает отличие от других классов путешествия в размещении в салоне самолёта, в качестве бортового питания, предоставляемых напитках, обслуживании в аэропорту и других услугах.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров.

