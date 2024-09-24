Чем заменить зубную щётку в путешествии: проверенные советы по уходу от эксперта

Эксперт рассказала, как почистить зубы в путешествии без щётки

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы оказались без зубной щётки, вас может выручить собственный палец, обмотанный марлей или бинтом, рассказала гигиенист Инна Гришина. Она отметила, что такой способ не даст полноценного эффекта, как при обычной чистке, но поможет избавиться от поверхностного налёта. Этот метод можно назвать экстренным, особенно в случаях, когда доступ к щётке ограничен.

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Важно помнить, что перед тем, как наносить на палец зубную пасту, руки нужно тщательно продезинфицировать. Для этого можно использовать раствор хлоргексидина или специальное средство для полости рта.

Обмотанная марля или бинт создают текстуру, которая помогает слегка улучшить процесс чистки. Специалист советует менять повязку во время процедуры, чтобы обновлённый "абразив" смог лучше очищать зубы и дёсны. Процедуру следует выполнять аккуратно, круговыми движениями, чтобы не повредить мягкие ткани полости рта.

По словам Гришиной, этот метод подходит исключительно для разового использования, в экстренных ситуациях, когда нет других вариантов. В качестве дополнительного средства гигиены можно использовать жевательную резинку или зелёный чай без сахара, что также поможет уменьшить количество налёта, если тщательно прополоскать рот, сообщает NEWS.ru.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.



Чи́стка зубо́в — процедура личной гигиены для очистки поверхности зубов от остатков пищи и мягкого зубного налёта, обычно выполняемая с помощью зубной щётки и зубной пасты.



Ма́рля — прозрачная и вместе с тем лёгкая по весу текстильная хлопчатобумажная ткань.

