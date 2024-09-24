Эколог Рыбальченко: к медведю нельзя поворачиваться спиной

"Отходить медленным задним шагом": эколог рассказал, как вести себя при встрече с диким медведем

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

При встрече с диким медведем нельзя поворачиваться к хищнику спиной, иначе у него может проснуться охотничий инстинкт. Вместо этого следует медленно отходить от животного задом, рассказал Москве 24 эколог Илья Рыбальченко.

Фото: freepik.com by vladimircech, PDM

Эксперт отметил, что безопасным можно считать расстояние более 50 метров между собой и хищником.

"Если же вы повернулись спиной и побежали, вы можете вызвать у медведя достаточно опасный для вашей жизни охотничий инстинкт", — предупредил Рыбальченко.

По словам эколога, понять, собирается ли медведь нападать, можно по его позе. Если зверь принюхивается и встаёт на задние лапы, значит, он изучает человека. Это наиболее благоприятная ситуация, поэтому следует медленно и спокойно отступать назад.

Если же хищник стоит на четырёх лапах, прижав уши к голове, есть риск нападения, рассказал эксперт. В этой сиутации нужно также начать медленно отступать назад. При этом можно снять куртку и поднять её над головой, чтобы казаться медведю больше — так выше шанс, что зверь не решится атаковать вас.

Эколог предупредил россиян об опасности прогулок по лесу в одиночестве. В частности, в Подмосковье: медведи обитают на границе Тверской и Московской областей, и в этом году их особенно много из-за кормовой базы и теплой погоды.

Эксперт добавил, что медведи часто выходят к домам в поисках пропитания. Их ни в коем случае нельзя подкармливать, подчеркнул Рыбальченко.

"Никогда не прикармливайте медведей. Если вы понимаете, что где-то недалеко они обитают, не оставляйте еду снаружи дома, этим вы не только привлечете его к вашему дому, но и, возможно, погубите его. Потому что мишка, привыкнув к такой лёгкой еде, разучится охотиться", — пояснил он.

Если медведь проник в дом, не нужно пытаться его выгнать — это опасно. Нужно открыть двери, отойти подальше и издавать шум, чтобы выманить хищника, подытожил собеседник.

Ранее в Приморском крае медведь ворвался в дачный дом и задрал двоих взрослых мужчин.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

