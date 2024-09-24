Эколог Рыбальченко: к медведю нельзя поворачиваться спиной

При встрече с диким медведем нельзя поворачиваться к хищнику спиной, иначе у него может проснуться охотничий инстинкт. Вместо этого следует медленно отходить от животного задом, рассказал Москве 24 эколог Илья Рыбальченко.
Эксперт отметил, что безопасным можно считать расстояние более 50 метров между собой и хищником.
"Если же вы повернулись спиной и побежали, вы можете вызвать у медведя достаточно опасный для вашей жизни охотничий инстинкт", — предупредил Рыбальченко.
По словам эколога, понять, собирается ли медведь нападать, можно по его позе. Если зверь принюхивается и встаёт на задние лапы, значит, он изучает человека. Это наиболее благоприятная ситуация, поэтому следует медленно и спокойно отступать назад.
Если же хищник стоит на четырёх лапах, прижав уши к голове, есть риск нападения, рассказал эксперт. В этой сиутации нужно также начать медленно отступать назад. При этом можно снять куртку и поднять её над головой, чтобы казаться медведю больше — так выше шанс, что зверь не решится атаковать вас.
Эколог предупредил россиян об опасности прогулок по лесу в одиночестве. В частности, в Подмосковье: медведи обитают на границе Тверской и Московской областей, и в этом году их особенно много из-за кормовой базы и теплой погоды.
Эксперт добавил, что медведи часто выходят к домам в поисках пропитания. Их ни в коем случае нельзя подкармливать, подчеркнул Рыбальченко.
"Никогда не прикармливайте медведей. Если вы понимаете, что где-то недалеко они обитают, не оставляйте еду снаружи дома, этим вы не только привлечете его к вашему дому, но и, возможно, погубите его. Потому что мишка, привыкнув к такой лёгкой еде, разучится охотиться", — пояснил он.
Если медведь проник в дом, не нужно пытаться его выгнать — это опасно. Нужно открыть двери, отойти подальше и издавать шум, чтобы выманить хищника, подытожил собеседник.
Ранее в Приморском крае медведь ворвался в дачный дом и задрал двоих взрослых мужчин.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
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