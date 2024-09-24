Экотуризм и агротуризм становятся очень популярными в России — эксперт

Россияне всё чаще отдают предпочтение экотуризму и агротуризму — эксперт

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Декан факультета туризма и индустрии гостеприимства университета "Синергия" Марал Чарыева сообщила, что сейчас есть 2 глобальных тренда в сфере туризма — экотуризм и агротуризм. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: Личный архив by Анастасия Афонина, PDM

По словам эксперта, оба тренда появились в Азии, а затем распространились на Южную Америку и Африку. Сейчас они набирают всё большую популярность в России.

"Магнитами для туристов становятся сегодня фермерские хозяйства, винодельни или сыроварни. Причём 40% россиян, выбирая агротуризм, хотят окунуться в быт местного жителя: доить коров, выпекать хлеб, собирать виноград и так далее", — заявила Марал Чарыева.

Она добавила, что по причине высокого уровня тревоги и стресса в обществе становится востребованнее отдых на природе.

Ранее Pravda.Ru писала, почему глэмпинг привлекает туристов.

Уточнения

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.



Сельский туризм (агротуризм) — сектор туристской индустрии, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта. Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде.

