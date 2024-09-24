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Эксперты назвали топ-5 мест в России, где можно загадать желание

Названы топ-5 мест России, где можно загадать желание
1:42
Туризм

В России есть множество мест, где можно загадать желание: от памятников и мостов до таинственных озёр, парков и скал, сообщают "Известия".

Названы топ-5 мест России, где можно загадать желание
Фото: Pixabay by Mojpe from Pixabay, PDM

Эксперты сервиса Tutu.ru поделились 5 такими местами.

Автомобильный мост через Волгу, Саратовская область: этот мост, соединяющий Саратов и Энгельс, — одна из главных достопримечательностей региона. По легендам, он исполняет желания. Для этого нужно проехать по мосту и выключить фары на несколько секунд, крикнуть "Поехали!" или просто посмотреть на подсвеченный мост с берега и загадать желание.

Сейдозеро, Мурманская область: это таинственное и мистическое озеро, которое шаманы саамов считают местом силы. Путешественники со всей России приезжают сюда за тайнами и приключениями.

Станица Старочеркасская, Ростовская область: станица, столица донского казачества, хранит множество исторических достопримечательностей. Одна из них — Ефремовское подворье, где, по легенде, можно искупить грехи и исполнить желания, пройдя под Святыми воротами.

Национальный парк "Красноярские Столбы", Красноярский край: скалы-столбы с забавными именами не только необычно выглядят, но и, как говорят, исполняют желания и привлекают удачу. Главное — вежливо попросить и не злить местных духов.

Буддийские дацаны, Республика Бурятия: в буддийских монастырях-университетах, таких как Иволгинский дацан, можно обрести гармонию, успокоиться, послушать внутренний голос и понять свои истинные желания.

Уточнения

Скала́ — каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами; выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остроконечными вершинами.

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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