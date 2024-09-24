В Новгородской области приготовили 200 литров серых щей

В Боровичах участники фестиваля "Крошево" сварили 200 литров щей

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлые выходные 9 тысяч жителей и гостей Новгородской области посетили гастрономический фестиваль "Крошево" в городе Боровичи. Об этом сообщил губернатор области Андрей Никитин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

Известно, что открытие мероприятия сопровождалось подъёмом четырёхметрового кочана. Он стал главным арт-объектом фестиваля. При этом губернатор отметил, что в соревнованиях по рубке капусты было задействовано 40 команд. В общей сумме участники фестиваля порубили 2 тонны капусты и 1 тонну моркови. В результате приготовили 200 литров серых щей.

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Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп.

