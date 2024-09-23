Названы главные правила этикета на борту самолёта

Как вести себя в самолёте: советы по этикету от эксперта

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Филолог и эксперт по деловому этикету Ирина Лозянова рассказала о правилах поведения на борту самолета, сообщает "Рамблер".

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

По ее словам, телефон лучше переключать на беззвучный режим, а также стоит помнить о вежливом общении с бортпроводниками и другими пассажирами.

Перед полетом рекомендуется принять душ, но от сильного парфюма лучше отказаться. Также не стоит брать с собой в самолет патчи под глаза и тканевые маски, так как ими лучше воспользоваться уже дома. В салон можно взять только термальную воду.

Лозянова подчеркнула, что подлокотники следует уступать пассажиру, сидящему посередине, поскольку его место менее комфортно.

Эксперт также добавила, что согласно правилам этикета некрасиво делать другим людям замечания, но и терпеть хамство не стоит. Если кто-то нарушает спокойствие на борту, лучше сообщить об этом персоналу.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала перед перелетом отказаться от жирного мяса и зелени, бобовых, алкоголя и кофе. По ее словам, жирное мясо может вызвать дискомфорт из-за замедления пищеварения в сидячем положении.

Уточнения

Этике́т (от фр. étiquette — этикетка, надпись) — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.



Парфюме́рия — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

