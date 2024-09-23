В Газиантепе строят сафари-парк для более чем 8 000 животных

В Турции открывают первый сафари-парк

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В турецком городе Газиантеп открывается первый в стране сафари-парк для хищников, где львы, тигры и другие крупные хищники будут жить в условиях, максимально приближенных к естественным, сообщает "Туристер".

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Этот проект, уже получивший название "турецкое Серенгети", инициирован властями Газиантепа и предполагает создание парка, который станет домом для более чем 8 000 животных.

Сафари-парк, расположенный на площади в 1 500 га в лесу Бурч, войдет в состав Центра естественной жизни Газиантепа, где уже существует сафари-парк для различных животных.

В новом парке можно будет увидеть 17 львов, свободно гуляющих по территории. Посетители смогут наблюдать за ними из специальных крытых автобусов вместимостью до 45 человек, что обеспечит их безопасность и комфорт.

Кроме львов, в сафари-парке будут обитать и другие крупные хищники, такие как тигры, леопарды и рыси.

Уточнения

Серенге́ти — экорегион в Восточной Африке, простирающийся от севера Танзании до юга Кении к востоку от озера Виктории между 1-м и 3-м градусом южной широты и 34-м и 36-м градусом восточной долготы, и охватывающий территорию около 30 тысяч км².





Газианте́п (тур. Gaziantep) — город на юге Турции, административный центр ила (области) Газиантеп.



