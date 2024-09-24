Российский дипломат Викторов предупредил о высоких рисках для граждан при поездках в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов настоятельно рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Израиль, если на то нет крайней необходимости.
Как сообщил дипломат в беседе с ТАСС, текущая ситуация на Ближнем Востоке и в соседних странах обострилась до такой степени, что поездки могут представлять серьёзную опасность для здоровья и жизни россиян.
Викторов акцентировал внимание на том, что возможные поездки следует тщательно взвешивать, принимая во внимание риски и угрозы. Он подчеркнул, что сейчас необходимо быть предельно осмотрительными и учитывать все факторы, прежде чем принимать решение о визите в Израиль.
При этом, если поездка уже запланирована и отложить её невозможно, посол настоятельно советует соблюдать максимальные меры предосторожности, а также следовать рекомендациям как израильских властей, так и российской дипмиссии.
Изра́иль — государство на Ближнем Востоке.
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