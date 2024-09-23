Эксперт поделилась основными правилами вежливости для комфортного перелёта

Эксперт по этикету раскрыла главные правила поведения на борту самолёта

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Филолог и специалист по деловому этикету Ирина Лозянова поделилась советами по правильному поведению на борту самолёта.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Она подчеркнула, что телефон в самолёте лучше перевести в беззвучный режим, чтобы не создавать неудобств окружающим. Также важно проявлять вежливость не только к бортпроводникам, но и к другим пассажирам, соблюдая этикет.

Перед вылетом Лозянова рекомендует принять душ, однако призывает избегать использования сильных духов, чтобы не раздражать окружающих резкими запахами. Она также предостерегает от использования в полёте патчей под глаза и тканевых масок для лица — такие процедуры лучше проводить дома. В салон можно взять только термальную воду, которая поможет поддерживать кожу увлажнённой.

Существует негласное правило, что подлокотники, находящиеся между сиденьями, должны быть отданы пассажиру, сидящему по центру, так как ему досталось самое неудобное место. Однако Лозянова акцентирует внимание на том, что замечания другим пассажирам делать неэтично. В случае, если кто-то нарушает ваш комфорт или покой, лучше обратиться за помощью к бортпроводникам, которые могут уладить ситуацию, сообщает «Леди Mail».

Уточнения

Этике́т — правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления данного общества о подобающем виде.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

