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Роза Хутор запускает конкурс для школьников по экологическим инициативам в сфере туризма

Экологический конкурс "Зеленый туризм в Сочи" от "Роза Хутор" для школьников
1:14
Туризм

Курорт "Роза Хутор" объявил о поддержке экологических инициатив школьников города, сообщается в пресс-релизе курорта.

"Роза Хутор" присоединился к конкурсу "Зеленый туризм в Сочи", цель которого — разработать проекты, направленные на решение экологических проблем в туристической сфере региона.

В качестве примера экологической инициативы можно рассматривать организацию чистки и благоустройства природной зоны для досуга вблизи школы или дома, а также проекты, связанные с утилизацией отходов и очисткой сточных вод.

Команда-победитель, включающая учащихся и их наставника, получит грант в размере 100 тыс. рублей для реализации предложенного проекта.

Проекты должны быть выполнены в течение полугода с участием подростков 14-18 лет. Члены жюри, состоящие из экспертов в области экологии и туризма, оценят представленные идеи.

Директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов выразил надежду, что конкурс привлечет внимание школьников к экологическим вопросам и поможет осознать природные ресурсы Сочи.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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