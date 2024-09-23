В Астрахани состоится серия мероприятий в рамках недели туризма

В Астрахани стартовала неделя туризма

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Астрахани стартовала неделя туризма. Событие приурочено к празднованию Всемирного дня туризма. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства экономического развития региона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

С 23 по 27 сентября в городе состоится серия мероприятий. Среди них — конкурс с возможностью выиграть двухдневный отдых на двоих в гостиничном комплексе "РыбаградЪ", благотворительная экскурсия "Герои Земли Астраханской" по исторической части города, архитектурный фестиваль имени Виктора Логвинова "ЭкоБерег", интерактивная игра для детей "Юные путешественники" и другое. Кроме того, пройдёт торжественное награждение работников сферы туризма.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественники стали чаще посещать Астраханскую область ради поездки к лотосовым полям.

Уточнения

А́страхань — город в России, административный центр Астраханской области. Астрахань — старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия, входит в Перечень исторических городов России.

