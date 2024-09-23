Глава турфирмы "Лайф-тревел" предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Главу турфирмы "Лайф-тревел" обвинили в мошенничестве

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главу турфирмы ООО "Лайф-тревел" обвинили в мошенничестве с продажами путёвок. В Новосибирске она предстанет перед судом. Соответствующая информация опубликована на сайте прокуратуры области города.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года руководитель "Лайф-тревел" заключила договоры на оказание услуг по предоставлению туров в другие государства. Однако обвиняемая украла средства 4-х россиян на сумму около 3-х миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

Ранее Pravda.Ru писала о новых схемах мошенничества в сфере туризма.