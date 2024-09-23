Турпоток на Мальдивы из России достиг рекордных показателей за лето 2024 года и продолжает расти

Мальдивы готовятся к новому рекорду по числу российских туристов

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мальдивы в 2024 году продолжают привлекать всё больше туристов из России, что может привести к новому рекорду по числу российских путешественников.

Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за летний период на Мальдивы прибыло 56 493 россиян, что на 12,3% больше по сравнению с летом 2023 года. В общей сложности за первые восемь месяцев текущего года на Мальдивах побывало 146 693 туриста из России, что на 1,5% превышает показатели прошлого года.

Примечательно, что наибольший рост наблюдается именно в летние месяцы, когда темпы увеличения продолжают расти. Например, в августе на Мальдивы приехало 20 407 туристов из России, что на 16,4% больше, чем в тот же период прошлого года. Специалисты прогнозируют, что если такая динамика сохранится, Мальдивы могут поставить новый рекорд по российскому турпотоку или хотя бы превзойти прошлогодние показатели.

В то же время, другие направления для российских туристов демонстрируют разные тенденции. Так, за лето 2024 года поток туристов на Сейшелы снизился на 44%, на Шри-Ланку — на 46%, тогда как на Маврикий он вырос на 36,6%.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

