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Крупнейший в мире пивной фестиваль Oktoberfest открылся в Мюнхене с торжественной церемонией и гастрономическими сюрпризами

В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
1:18
Туризм

В субботу в Мюнхене начался знаменитый на весь мир пивной фестиваль Oktoberfest, как сообщает издание Daily Star. В этом году фестиваль продлится до 6 октября, предоставляя посетителям время насладиться традиционными угощениями и напитками.

В Мюнхене стартовал 189-й по счёту пивной фестиваль Oktoberfest
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Открытие 189-го по счёту Oktoberfest ознаменовалось символичным ритуалом — мэр Мюнхена лично открыл кран на первом пивном бочонке, дав официальный старт празднику. Основное место действия разворачивается на площади Терезиенвизе, где расположилась ярмарка. Здесь гости могут попробовать множество сортов пива из разных уголков Германии, а стоимость одной кружки составляет до 15 евро, что по текущему курсу составляет примерно 1500 рублей.

Однако пиво — не единственное, что радует гостей фестиваля. В меню представлены разнообразные традиционные блюда баварской кухни, такие как жареная курица, знаменитые колбаски вайсвурст, мягкие клёцки и солёные прецели. В этом году организаторы также предложили новое блюдо — кукурузу под соусом, подаваемую в стакане, что добавило интереса к кулинарной составляющей праздника.

Уточнения

Окто́берфест — народный фестиваль (нем. Volksfest), ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия), самое большое народное гуляние в мире.

Мю́нхен — город на реке Изар, на юге Германии, в федеральной земле Бавария.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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